Copil spulberat de o mașină în Lumina

Un copil a fost transportat în stare gravă la spital după ce a fost lovit de o mașină pe DJ 226, în localitatea constănțeană Lumina.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că impactul s-a produs între un autoturism, condus de un bărbat, de 36 de ani, și un minor, de 11 ani, care, din primele cercetări, s-ar fi angajat în traversarea străzii fără să se asigure. La fața locului au intervenit echipaje SMURD și SAJ. Copilul de 10 ani a fost preluat intubat de echipajul SMURD și transportat la Spitalul Județean Constanța.În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală.Foto cu rol ilustrativSursa: Realitatea de Constanta