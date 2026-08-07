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Copil de trei ani dispărut în județul Constanța. Băiatul este căutat după ce a plecat de la o stână din Corbu
Copil de trei ani dispărut în județul Constanța
Un băiețel în vârstă de trei ani este căutat de polițiști și familie după ce a dispărut joi seară din localitatea Corbu, județul Constanța. Copilul ar fi plecat de la o stână unde locuia împreună cu familia și nu s-a mai întors.
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