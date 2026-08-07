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Copil de trei ani dispărut în județul Constanța. Băiatul este căutat după ce a plecat de la o stână din Corbu

Copil de trei ani dispărut în județul Constanța

Copil de trei ani dispărut în județul Constanța

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 7 aug. 2026, 07:17

Un băiețel în vârstă de trei ani este căutat de polițiști și familie după ce a dispărut joi seară din localitatea Corbu, județul Constanța. Copilul ar fi plecat de la o stână unde locuia împreună cu familia și nu s-a mai întors.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat că polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, în noaptea de joi spre vineri, cu privire la dispariția minorului Eduard Florin Bîrcău, în vârstă de 3 ani.

Potrivit primelor informații, copilul a plecat în jurul orei 19:00 de la stâna unde locuia, fără ca familia să mai știe ceva despre el până în prezent.

Semnalmentele copilului

Polițiștii au făcut publice semnalmentele băiatului pentru a facilita identificarea acestuia.

Eduard Florin Bîrcău are aproximativ un metru înălțime, păr deschis la culoare și ochi căprui. La momentul dispariției purta pantaloni scurți negri și un tricou negru.

Apel al poliției către populație

Autoritățile desfășoară căutări în zonă și solicită sprijinul populației. Persoanele care dețin informații care pot ajuta la găsirea copilului sunt rugate să sune de urgență la numărul 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

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