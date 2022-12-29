Controale la comercianții care vând articole pirotehnice. Amenzi pe bandă rulantă

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și ai Poliției municipiului Constanța au desfășurat acțiuni pentru verificarea legalității operațiunilor cu articole pirotehnice, în municipiul Constanța.

Astfel, au fost controlate 12 zone, fiind verificați 20 de operatori economici.

În urma activităților, polițiștii au aplicat 12 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.500 de lei.

Totodată au fost ridicate, în vederea indisponibilizării, 35 de kilograme de articole pirotehnice.

Ieri, în jurul orei 13.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța - Secția 2 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța, un bărbat, de 39 de ani, comercializează materiale pirotehnice.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză deține autorizație pentru comercializarea produselor pirotehnice din categoriile P1 și F1, însă au fost identificate 76 de cutii de material pirotehnic, fără a avea aplicate traduceri în limba română.

Articolele pirotehnice au fost ridicate, în vederea indisponibilizării, persoana în cauză fiind sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.500 de lei.

