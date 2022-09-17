Contrabandă cu țigări în portul Constanța. Autoritățile în alertă

Polițiști din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Maritime Constanța, în colaborare cu polițiști de frontieră ai Gărzii de Coastă Constanța, au surprins, vineri în flagrant delict, în incinta Portului Constanța, un bărbat, de 29 de ani, în timp ce prelua 150 de pachete de țigarete nemarcate de la echipajul unei nave aflată la operare.

Polițiști din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Maritime Constanța, în colaborare cu polițiști de frontieră ai Gărzii de Coastă Constanța, au surprins, vineri în flagrant delict, în incinta Portului Constanța, un bărbat, de 29 de ani, în timp ce prelua 150 de pachete de țigarete nemarcate de la echipajul unei nave.

"Verificările au fost extinse asupra navei, iar cu sprijinul Căpitaniei Zonale Constanța și al Biroului Vamal de Frontieră Constanța, au fost descoperite alte 190 de pachete de țigarete de aceeași marcă," transmite IPJ Constanța.

Bărbatul a fost sancționată contravențional de polițiști, conform Codului Fiscal, cu amendă în valoare de 20.000 de lei.

Totodată, comandantul navei urmează a fi sancționat contravențional de către organele vamale.

Sumele de bani obținute din valorificarea ilegală a țigaretelor (150 de euro și 150 de dolari) au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

Sursa: Realitatea de Constanta