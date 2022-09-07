Zeci de kilograme de pește confiscate

Doi bărbați de 23 și 46 de ani sunt cercetați de polițiști pentru braconaj piscicol.

Polițiști din cadrul Poliției orașului Hârșova au fost sesizați telefonic de către un bărbat, cu privire la faptul că, 2 bărbați oferă spre comercializare pește și produse din pește pe DN 2A, în apropierea orașului Hârșova.

"Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, astfel 2 bărbați de 23, respectiv 46 de ani ar fi oferit spre comercializare pește, participanților la trafic, fără a deține documente de proveniență."transmite IPJ Constanța.

Cantitatea de 60 de kilograme de pește a fost ridicată în vederea indisponibilizării.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj piscicol



