Captură a polițiștilor constănțeni: țesături contrafăcute de peste 5 milioane de lei

4 aug. 2022, 14:07
Actualizat: 4 aug. 2022, 14:07
Containerul din Pakistan avea ca destinatar o societate comercială din Ucraina

Mărfuri susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 5.050.000 de lei, au fost descoperite  joi, 4 august, de polițiștii de la transporturi într-un container din Pakistan în Portul Constanța Sud Agigea  Mărfurile aveau ca destinatar o societate comercială din Ucraina.

"Poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, împreună cu specialiști din cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud, au verificat, în Portul Constanţa Sud Agigea, un container sosit din Pakistan, având ca destinatar o societate comercială din Ucraina.În urma controlului containerului, poliţiştii au descoperit 51.500 de metri liniari de țesătură din fibre sintetice, purtând însemne ale unor mărci înregistrate, susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale mărcilor respective.  Bunurile, estimate la aproximativ 5.050.000 de lei, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor,: transmite IPJ Constanța.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulație de mărfuri contrafăcute, conform Legii 84/1998.

Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea întregii activități infracționale.


