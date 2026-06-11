Alertă ANM: Cod portocaliu de furtuni și vijelii în 12 județe. Se vor depăși 70 de litri de apă pe metru pătrat

Sursă: Realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi noi avertizări de vreme severă, valabile până vineri. Mai multe județe din țară vor fi afectate de ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 70 de litri pe metru pătrat.

Cod galben de instabilitate atmosferică până vineri dimineață

Prima avertizare este de cod galben și este valabilă în intervalul 11 iunie, ora 10:00 – 12 iunie, ora 10:00. Sunt vizate Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei, Maramureșul și zonele montane.

Meteorologii anunță perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, care se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.

Cod portocaliu în 12 județe și în mai multe zone montane

Tot joi, ANM a emis și o avertizare cod portocaliu, valabilă în perioada 11 iunie, ora 12:00 – 12 iunie, ora 10:00. Sunt vizate județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava, precum și zonele montane din Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj.

În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale importante cantitativ, intensificări puternice ale vântului și vijelii cu rafale de 70-90 km/h. Izolat va cădea grindină de dimensiuni medii. Cantitățile de apă vor fi de 40-60 l/mp, iar în unele zone pot depăși 70 l/mp.

Noi ploi și furtuni vineri în Muntenia și Dobrogea

Meteorologii au emis și o avertizare cod galben pentru intervalul 12 iunie, ora 10:00 – 12 iunie, ora 21:00, care vizează Muntenia și Dobrogea. În aceste regiuni sunt așteptate averse însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40 l/mp.