Anchetă uriașă după ce un bărbat de 81 de ani a fost găsit mort în curtea spitalului din Medgidia

Poliţiştii din Medgidia au deschis dosar penal după ce un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit decedat în curtea spitalului local, fără urme vizibile de violență. Bărbatul era dat dispărut din data de 18 ianuarie.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, vineri, că poliţiştii din Medgidia au fost sesizaţi, la sfârşitul lunii ianuarie, cu privire la faptul că un bărbat de 81 de ani a fost găsit mort în curtea spitalului din localitate.”La data de 28 ianuarie, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizaţi, de către un membru de familie care nu a dorit mediatizarea cazului, cu privire la plecarea voluntară a bărbatului, care la data de 18 ianuarie a plecat în mod voluntar de la domiciliu. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă”, au afirmat poliţiştii.Trupul neînsufleţit a fost dus la Morga Cimitirului Medgidia pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzelor decesului. În cauză a fost deschis un dosar penal.