Anchetă în sistemul medical din Craiova: patru doctori acuzați de decontări fictive de peste 285.000 de lei

Patru doctori acuzați de decontări fictive de peste 285.000 de lei

Patru cadre medicale dintr-o clinică privată din Craiova au fost reținute de polițiști, fiind acuzate că au decontat fictiv sute de ședințe de tratament pentru pacienți, provocând un prejudiciu semnificativ sistemului de asigurări de sănătate.

Potrivit Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, este vorba despre patru bărbați cu vârste între 33 și 51 de ani, cercetați pentru înșelăciune și fals informatic. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, în urma unei anchete desfășurate sub coordonarea procurorilor.

Investigațiile au fost realizate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova și vizează perioada ianuarie 2024 – iulie 2024. În acest interval, medicii ar fi introdus date nereale în sistemul informatic al asigurărilor de sănătate.

Concret, anchetatorii susțin că aceștia ar fi solicitat decontarea a 704 ședințe de litotriție extracorporală cu unde de șoc (ESWL), un tratament minim invaziv pentru litiaza renală, pentru aproximativ 170 de pacienți. Există suspiciuni că o mare parte dintre aceste servicii nu au fost efectuate în realitate.

Prin aceste raportări fictive, medicii ar fi indus în eroare Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, obținând ilegal fonduri publice. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 285.120 de lei.

Reprezentanții IPJ Dolj au precizat că faptele sunt încadrate la infracțiunile de înșelăciune și fals informatic, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualilor complici.

Cei patru suspecți urmează să fie prezentați procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, care vor decide asupra măsurilor preventive ce se impun în acest caz.

Autoritățile subliniază că astfel de practici afectează grav sistemul medical și încrederea pacienților, iar combaterea fraudelor din domeniul sănătății rămâne o prioritate.