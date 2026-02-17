Ambulanță aflată în misiune, implicată într-un accident în Constanța: asistenta a fost rănită
O ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Constanța a fost implicată marți într-un accident rutier produs în zona Gării din municipiul Constanța.
Potrivit Serviciul de Ambulanță Județean Constanța, autospeciala se afla în misiune și se deplasa spre spital, având semnalele luminoase și acustice în funcțiune, pentru a transporta o pacientă aflată în stare critică. Accidentul s-a produs între ambulanță și un autoturism.
În urma impactului, asistenta medicală aflată în ambulanță a suferit un traumatism la un picior și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Reprezentanții SAJ au precizat că pacienta aflată în stare critică nu a suferit traumatisme în urma accidentului și a fost preluată de un alt echipaj, fiind transportată la spital pentru problema medicală inițială.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.
