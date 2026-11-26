Publicat 26 nov. 2026, 13:45 Sursă digi24

Procurorii DNA au trimis la Tribunalul Constanţa dosarul privind fraudarea examenelor la Facultatea de Medicină din Universitatea Ovidius. Şaisprezece inculpați au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăției.

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