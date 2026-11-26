Acorduri de recunoaştere a vinovăţiei pentru mită la examenele la Facultatea de Medicină din Constanţa
Foto: Profimedia
Procurorii DNA au trimis la Tribunalul Constanţa dosarul privind fraudarea examenelor la Facultatea de Medicină din Universitatea Ovidius. Şaisprezece inculpați au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăției.
Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța, a dispus sesizarea instanței de judecată cu acordurile de recunoaştere a vinovăției încheiate cu 16 inculpați. Printre aceștia se numără Raluca Talpeș și Omeroglu Batuhan, asistenți universitari la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, precum și 14 studenți sau absolvenți ai aceleiași facultăți.
Dosarul penal vizează presupusa fraudare, prin infracțiuni de corupție, a unor examene de promovare susținute de studenții catedrei de Anatomie din cadrul Universității Ovidius, în anul universitar 2026. Acuzările se referă la trafic de influență, luare de mită și dare de mită, toate în formă continuată sau ca complicitate, în funcție de rolul fiecărui inculpat.
Potrivit unui comunicat de presă al DNA, în perioada mai – septembrie 2026, cu prilejul sesiunilor de examene și restanțe la disciplinele Anatomie 1 și Anatomie 2, inculpata Raluca Talpeș ar fi pretins și primit, în mod repetat, prin intermediul lui Omeroglu Batuhan și al altor patru inculpați, sume de bani pentru a-și exercita influența asupra membrilor comisiilor de examinare.
În total, studenții ar fi remis sumele de 18.600 de euro și 4.000 de lei pentru aceste examene, din care Raluca Talpeș ar fi primit 6.750 de euro și 1.000 de lei.
Procurorii au stabilit că, în aceeași perioadă, cu prilejul sesiunilor la disciplinele Anatomie 3 și Anatomie 4, Raluca Talpeș, care avea atribuții de evaluare și era membră a unei comisii de examinare, ar fi pretins și primit sume de bani cu titlu de mită, în schimbul promovării frauduloase a colocviilor și examenelor restante. Mecanismul era similar, intermediarii asigurându-i pe studenți de promovare.
Pentru această perioadă, studenții ar fi remis suma totală de 13.600 de euro, din care Raluca Talpeș ar fi primit 6.000 de euro, diferența fiind păstrată de intermediari cu titlu de comision.
Anchetatorii au stabilit că sumele pretinse studenților au variat între 600 de euro pentru un colocviu și 2.500 de euro pentru un examen, per student. Valoarea totală a foloaselor astfel obținute este estimată la aproximativ 33.000 de euro.
În prezența avocaților, cei 16 inculpați au declarat că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor și acceptă încadrarea juridică, precum și felul și cuantumul pedepselor. Procurorii au menționat că aceștia și-au asumat faptele și au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor.
Pentru Raluca Talpeș a fost stabilită o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani. I s-a interzis, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii, dreptul de a fi ales în autoritățile publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a exercita activitate didactică în sistemul de învățământ public sau privat.
Pentru Omeroglu Batuhan s-a stabilit aplicarea unei pedepse de 3 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, precum și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.
Pentru inculpații I.A., Z.I.D. și G.V.V.C. s-a decis aplicarea câte unei pedepse de 2 ani, 5 luni și 10 zile închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni, alături de interdicții similare privind funcțiile publice.
Pentru inculpatul S.M. procurorii au stabilit o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, cu interzicerea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani.
Ceilalți zece studenți vor avea pedepse de câte un an și 4 luni închisoare, cu suspendarea executării acestora pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.
De asemenea, tuturor celor 16 inculpați li s-a impus obligația de a presta, pe parcursul termenelor de supraveghere, muncă neremunerată în folosul comunității, pe perioade cuprinse între 60 și 120 de zile, în cadrul unor instituții publice din județul Constanța.
Procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor deținute de Raluca Talpeș, Omeroglu Batuhan și alți patru inculpați. Toți inculpații vizați de aceste măsuri au depus în conturile special deschise de Agenția Națională de Administrare a Bănilor Imobiliarizate (ANABI) sumele de bani imputate ca provenind din săvârșirea infracțiunilor de corupție, în vederea confiscării speciale.
Dosarele de urmărire penală și acordurile de recunoaştere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Constanța cu propunere de se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News