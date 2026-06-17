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Accident feroviar neobișnuit în Constanța. Un autoturism a fost lovit de un tren de călători
tren
Un incident neobișnuit a avut loc miercuri în gara din localitatea Castelu, județul Constanța, unde un autoturism a fost lovit de un tren de călători în timp ce încerca să traverseze zona peroanelor.
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