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Accident feroviar neobișnuit în Constanța. Un autoturism a fost lovit de un tren de călători

tren

tren

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 16:36

Un incident neobișnuit a avut loc miercuri în gara din localitatea Castelu, județul Constanța, unde un autoturism a fost lovit de un tren de călători în timp ce încerca să traverseze zona peroanelor.

Potrivit primelor informații, șoferul mașinii ar fi ajuns pe un pasaj destinat exclusiv pietonilor și ar fi încercat să treacă dintr-o parte în alta a gării, moment în care vehiculul a fost surprins de tren.

În accident a fost implicat un tren de călători care circula pe ruta București – Constanța. Impactul s-a produs în zona gării Castelu și a provocat avarii autoturismului.

Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime. Atât ocupanții mașinii, cât și pasagerii trenului au scăpat nevătămați, incidentul provocând doar pagube materiale și momente de panică.

Circumstanțele exacte în care autoturismul a ajuns pe pasajul pietonal urmează să fie clarificate de autorități. Cazul este considerat unul neobișnuit, având în vedere că zona respectivă nu este destinată traficului auto.

Traficul feroviar nu a fost afectat pentru o perioadă îndelungată, însă incidentul a atras atenția asupra respectării regulilor de circulație în apropierea infrastructurii feroviare.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cum a fost posibil ca autoturismul să ajungă într-o zonă rezervată exclusiv pietonilor și să intre în calea trenului.

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