Votul final în PSD: se cere debarcarea lui Ilie Bolojan

Sursă: Realitatea.net

A mai rămas doar o zi până la decizia finală din PSD! Aproape 5.000 de social-democrați votează mâine retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan.

Și liberalii sunt convocați marți în ședință de urgență, ca să să decidă dacă îl mai susțin pe premierul care ar vrea să rămână în continuare la conducerea unui Guvern minoritar.

Mâine dimineaţă, social-democraţii se reunesc într-o şedinţă de Consiliu Politic Naţional pentru a stabili exact cum va arăta întrebarea care va apărea pe buletinele de vot ale membrilor PSD.

Peste 5.000 de social-democraţi vor vota mai apoi la ora 17:00 dacă să-i retragă sau nu sprijinul lui Ilie Bolojan pentru funcţia de premier.

Imediat după aceea, cel mai probabil, spun surse din partid, îi vor da un termen lui Ilie Bolojan să demisioneze de 72 de ore.

După expirarea acestui ultimatum, social-democraţii sunt pregătiţi să-şi retragă miniştrii din guvern joi, mai exact, după şedinţa de guvern, ceea ce ar însemna, evident, să treacă în opoziţie cel puţin pentru moment.

Vor aştepta apoi să vadă ce face Ilie Bolojan, care deja a spus foarte clar: nu intenţionează să demisioneze, tocmai de aceea i-a şi convocat pe liberali marţi într-o şedinţă, adică imediat după decizia social-democraţilor, pentru a le cere din nou susţinerea ca să rămână în continuare în funcţie în fruntea unui guvern minoritar format doar din PNL, USR şi UDMR.

Are 45 de zile în care poate să conducă în continuare un guvern cu drepturi depline, după care trebuie să vină în faţa Parlamentului şi să ceară din nou un vot de încredere.

Social-democraţii sunt însă pregătiţi să voteze până atunci o moţiune de cenzură, dacă ea va fi depusă, şi opoziţia deja a anunţat că pregăteşte această moţiune pentru începutul lunii mai.