Sondaj: AUR conduce detașat intenția de vot la alegerile parlamentare

Un nou sondaj arată o schimbare semnificativă în preferințele electorale ale românilor. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține cel mai mare scor, devansând clar celelalte partide politice.

Potrivit datelor celui mai recent Barometru INSCOP , AUR se află pe primul loc în intenția de vot, cu 40,9% dintre opțiunile exprimate , în timp ce PSD se situează pe poziția a doua, la mare distanță, cu 18,2% . Pe locul trei se află PNL, cu 13,5% , urmat de USR, care ar obține 11,7% din voturi .

Datele arată o creștere a partidului AUR în preferințele electoratului, formațiunea depășind pragul de 40% în intențiile de vot. În același timp, partidele aflate la guvernare înregistrează scoruri mai reduse, iar diferența dintre primul loc și următorii competitori este una semnificativă.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a explicat că analiza evoluției din ultimele luni indică o stabilitate relativă a preferințelor electorale , chiar dacă scena politică a fost marcată de tensiuni legate de economie, fiscalitate sau politica externă.

Cum ar vota românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare:

AUR – 40,9%

PSD – 18,2%

PNL – 13,5%

USR – 11,7%

Sondajul evidențiază o competiție tot mai strânsă pentru restul locurilor din Parlament, în timp ce diferența dintre primul loc și celelalte formațiuni rămâne considerabilă.