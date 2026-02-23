Senatul dezbate luni moțiune împotriva ministrului Oana Țoiu
Senatul dezbate luni moțiune împotriva ministrului Oana Țoiu
Plenul Senatului dezbate luni şi supune la vot, luni, de la ora 16.00, moţiunea simplă cu tema: „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune „da” altora şi „nu” propriilor cetăţeni.”, depusă de parlamentarii AUR şi Pace-Întâi România.
Moţiunea simplă elaborată şi depusă de Grupul parlamentar PACE – Întâi România şi susţinută de grupul parlamentar al AUR, a fost depusă la Senat, săptămâna trecută, împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şi vizează modul în care aceasta a reprezentat România în procesul decizional european privind Acordul UE-MERCOSUR.
Moţiunea, intitulată „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune «da» altora şi «nu» propriilor cetăţeni.”, critică susţinerea acordului MERCOSUR de către România şi acuză Ministerul Afacerilor Externe de o abordare defectuoasă, ideologizată şi necoordonată.
Potrivit AUR, documentul subliniază că politica externă „nu este un exerciţiu teoretic şi nu poate fi tratată ca o zonă lipsită de răspundere.
” Nu este un seminar, nu este un experiment ideologic, ci produce efecte concrete, directe, asupra economiei naţionale”, precizează AUR într-un comunicat oficial.
Potrivit iniţiatorilor, susţinerea acordului MERCOSUR „nu a fost o eroare tehnică şi nu a fost o scăpare procedurală, ci o opţiune politică asumată, cu efecte economice profunde şi negative pentru România”. Moţiunea arată că „Acordul UE-MERCOSUR este un acord structural asimetric, care favorizează economiile puternic industrializate şi loveşte direct statele cu sectoare agricole extinse şi vulnerabile. România se află exact în această categorie”.
