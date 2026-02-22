Sursă: realitatea.net

Săptămână decisivă pentru Călin Georgescu în fața justiției. Fostul candidat, aflat în prezent sub măsura controlului judiciar, este așteptat luni la Curtea de Apel București pentru un termen cheie în cel de-al doilea dosar penal care îl vizează.

Procedura se află în etapa camerei preliminare, moment în care magistrații analizează legalitatea probelor într-o cauză ce privește acuzații grave de destabilizare a ordinii constituționale.

Vorbim despre termene importante în instanță în perioada imediat următoare, care joacă un rol cheie în situația juridică a lui Călin Georgescu. Săptămâna viitoare, respectiv luni, Călin Georgescu se va prezenta în fața magistraților de la Curtea de Apel București alături de avocații săi. De data aceasta în al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General, în care acesta este pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Un proces extrem de important în care vom vedea dacă vor fi depuse concluziile și excepțiile de către avocați în procedura de cameră preliminară, în care am putea să vedem o răsturnare de situație. Dar de asemenea, urmează și alte termene importante, de data aceasta la Judecătoria Sectorului 1, unde va începe judecarea pe fond a primului dosar penal trimis în judecată, întrucât am văzut decizia magistraților de la Tribunalul București că poate începe judecarea pe fond, o decizie definitivă în cadrul acestui dosar penal.

Și totodată, ca în fiecare zi de marți în fiecare săptămână, Călin Georgescu trebuie să se prezinte la Secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă încă de acum mai bine de un an de zile. Iar am văzut și decizia definitivă a magistraților de la Tribunalul București că se prelungește această măsură preventivă pentru alte 60 de zile, o decizie care este definitivă și din partea căreia așteptăm inclusiv o motivare a deciziei instanței.