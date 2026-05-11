Planul AUR pentru criză. Petrișor Peiu vorbește despre reduceri masive în aparatul de stat

Avem planul în 10 pași pe care AUR îl propune pentru a scoate țara din criză. Președintele Consiliului Național de Conducere AUR, Petrișor Peiu, a prezentat în exclusivitate măsurile pe care România trebuie să le ia de urgență pentru a scăpa de dezastrul financiar. Printre soluții se numără reducerea numărului de parlamentari la 300, comasarea ministerelor și concedierea a jumătate din șefii care ocupă funcțiile degeaba, a mai spus liderul senatorilor AUR.

„Am prezentat tot timpul analize și studii care să arate situația reală din punct de vedere economic și am încercat să venim cu niște soluții care să arate ce se poate face pentru a ieși dintr-o astfel de situație.

O taxare suplimentară ar reuși să ne ducă într-o criză mult mai profundă.

Vorbim despre cheltuielile publice, care includ cheltuielile cu personalul, serviciile, dobânzile și asistența socială. Obiectivul este ca aceste cheltuieli, care astăzi sunt la 43% din PIB, să scadă undeva la 37-38%.

Mixul de reduceri de cheltuieli pleacă de la reducerea cheltuielilor cu personalul.

Vorbim și despre înghețarea unor împrumuturi externe nejustificate, cum este programul SAFE.

Vorbim despre un Parlament cu 300 de parlamentari, despre un guvern cu maximum 10 ministere, 20 de agenții și maximum 50 de secretari de stat. Este un cumul de măsuri despre care vorbim, iar toate pot fi aplicate prin măsuri legislative.

Domnul Bolojan nu a luat nicio măsură. Domnul Bolojan a crescut normele didactice în învățământ și a redus numărul de posturi din educație.

A afectat exact domeniile învățământului și sănătății, pe care ar fi trebuit să le protejeze”, a declarat liderul senatorilor AUR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026