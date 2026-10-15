Nicușor Dan, după întâlnirea cu șeful NATO: Rusia încearcă să destabilizeze România prin incidentele din Marea Neagră

Șeful statului a anunțat că NATO va discuta situația în cadrul unei sesiuni a Consiliului Nord-Atlantic, iar România va continua să sprijine Ucraina.
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, 15 octombrie, după întâlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că incidentele recente din Marea Neagră se înscriu în acțiunile prin care Rusia ar încerca să destabilizeze România și alte state de pe flancul estic al Alianței.
NATO și-a exprimat solidaritatea cu România
După discuția cu Mark Rutte, Nicușor Dan a precizat că secretarul general al Alianței a transmis solidaritatea statelor membre în contextul incidentelor de securitate din Marea Neagră.
Președintele a anunțat că situația va fi analizată în cadrul unei sesiuni a Consiliului Nord-Atlantic, unde aliații vor putea discuta evoluțiile recente și măsurile necesare.
Nicușor Dan a comparat actuala situație cu incidentele cu drone înregistrate anul trecut în apropierea frontierei României de pe Dunăre. El a subliniat că noile amenințări impun adaptarea echipamentelor și a capacităților de apărare.
Președintele acuză Rusia că urmărește destabilizarea regiunii
Nicușor Dan a afirmat că incidentele din apropierea României și Bulgariei fac parte dintr-o strategie prin care Rusia ar încerca să destabilizeze societățile din statele de pe flancul estic al NATO și să reducă sprijinul acordat Ucrainei.
Șeful statului a precizat că România își va menține sprijinul pentru Kiev, argumentând că acesta este legat de respectarea dreptului internațional.
Autoritățile române urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce avansează anchetele privind incidentele recente din Marea Neagră.
Mark Rutte anunță că NATO își poate adapta apărarea
Secretarul general al NATO s-a întâlnit joi cu Nicușor Dan și cu premierul bulgar Rumen Radev pentru a discuta despre securitatea navigației în Marea Neagră și atacurile recente asupra transportului comercial maritim.
Într-un mesaj publicat pe platforma X, Mark Rutte a transmis că Alianța și-a consolidat deja postura de apărare pe flancul estic, inclusiv prin dezvoltarea capacităților de contracarare a dronelor.
El a precizat că NATO va continua cooperarea cu aliații din regiunea Mării Negre și își va ajusta măsurile de descurajare și apărare în funcție de evoluția situației.
Incidentele asupra navelor comerciale sporesc îngrijorările
Întâlnirea de la Bruxelles a avut loc după mai multe incidente în care nave comerciale au fost lovite în Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei și României.
Președintele Nicușor Dan a declarat separat că două nave comerciale lovite în apropiere de Sulina au fost atinse de două proiectile. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili toate circumstanțele incidentelor.
Securitatea navigației comerciale și protejarea infrastructurii din regiune se află printre preocupările principale ale statelor riverane și ale NATO, în contextul războiului din Ucraina și al riscurilor tot mai mari pentru transportul maritim.