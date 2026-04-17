Nicușor Dan, despre un guvern minoritar: "Întrebarea este dacă va avea susținere în Parlament"

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că România ar putea ajunge la un guvern minoritar, însă a subliniat că esențială rămâne întrebarea dacă un astfel de executiv ar beneficia de susținere în Parlament.

El a afirmat că "toate variantele sunt în momentul acesta pe masă" și că, în prezent, observă "dorința celor patru partide și a minorităților de a participa la guvernare".



"E posibil să avem un guvern minoritar. Întrebarea este, un guvern minoritar, la un moment dat, va avea nevoie de o susținere în Parlament, da? Întrebarea este: o va avea sau nu o va avea? Și aici, din nou, intrăm în zona de scenarii", a spus Nicușor Dan la Europa FM.

El a amintit că premierul Ilie Bolojan a declarat public că nu intenționează să demisioneze.



"Domnul Bolojan e un om serios și, de obicei, ce spune, face", a adăugat președintele.

"Am insistat pentru o minimă colaborare PSD–PNL în implementarea PNRR”

Șeful statului a precizat că a insistat pentru o minimă colaborare între PSD și PNL în ceea ce privește implementarea PNRR.



"De asemenea, ne uităm prin scenariile care urmează să se întâmple după fiecare, după lucrurile care se anticipează și, din nou, am insistat pe o minimă colaborare pentru PNRR, care e extrem de importantă pentru oameni", a afirmat el.



Întrebat când a aflat despre planul PSD, Nicușor Dan a răspuns: "Nu mai țin minte, dar discuții, nemulțumiri reciproce între partidele astea, între PSD și PNL, și alte nemulțumiri, de multe luni de zile aud".

„Nu este treaba mea să încurajez referendumuri interne. Rolul meu este de mediator”

Întrebat dacă l-a încurajat pe liderul PSD Sorin Grindeanu să ceară un referendum intern, președintele a spus: "Nu este treaba mea să fac asta, eu sunt, în această ecuație politică foarte complicată, eu sunt un mediator, nu dau sfaturi niciunuia dintre partide".

Variantele aflate "pe masă"

"Eu cred că toate variantele sunt în momentul acesta pe masă. Cred că era în decembrie la un consiliu european și m-a întrebat cineva, un alt lider, prim-ministru european, ce se întâmplă în România, și i-am spus, da, încep să apară probleme personale în interiorul coaliției de guvernare. Deci ce pot eu să văd în momentul de față este dorința celor patru partide și a minorităților de a participa la guvernare. Acum, ține de responsabilitatea noastră, a tuturor, de a vedea cum putem să aranjăm lucrurile astea astfel încât ei, cu toate diferențele și cu toate certurile previzibile viitoare, ca ei să continue", a mai spus președintele.



"Eu le spun tuturor, și evident că asta are un cost electoral: nu se poate să guvernăm România fără unii sau fără ceilalți și, ca să facem asta, România are nevoie de un mediator", a mai spus Nicușor Dan.