GUVERNUL ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA ÎN PARLAMENT PE CINCI PROIECTE DIN PACHETUL DOI DE MĂSURI
Ședințele Parlamentului vor începe de la ora 19:00
Guvernul își va angaja răspundearea, luni, 1 septembrie, în plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților, pentru cinci proiecte care fac parte din Pachetul doi de măsuri fiscale.
Potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, parlamentarii pot depune amendamente la aceste proiecte de lege până luni dimineaţa, la ora 9:00, iar Guvernul urmează să decidă, în şedinţă, dacă şi le însuşeşte.
Proiectele adoptate de Guvern
Conform programului, în prima şedinţă comună Guvernul îşi angajează răspunderea în faţa Parlamentului asupra proiectului pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, cea de a doua şedinţă comună pentru proiectul privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, în cea de a treia şedinţă comună - proiectul de modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice.
În cea de-a patra şedinţă comună, Guvernul îşi angajează răspunderea pentru proiectul privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, iar în cea de-a cincea pentru proiectul privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Executivul a adoptat, vineri, proiectele de lege pentru care urmează să îşi angajeze răspunderea în Parlament.
