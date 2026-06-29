Advertising
Politica· 1 min citire
Dominic Fritz atacă dur AUR: „Nu este anti-sistem. Acum are misiunea să-l ducă pe Grindeanu la Palatul Victoria”
Dominic Fritz
Președintele USR, Dominic Fritz, a lansat luni un atac dur la adresa AUR, susținând că formațiunea nu reprezintă o forță politică anti-sistem, ci acționează în funcție de interesele celor aflați la putere. În opinia sa, partidul condus de George Simion ar urmări în prezent susținerea unei eventuale desemnări a lui Sorin Grindeanu în funcția de prim-ministru.
Citește și
- 15:58Anca Alexandrescu, dezvăluiri exclusive, diseară de la 20.55 la Culisele Statului Paralel
- 14:39Declarație de la Cotroceni: Nicușor Dan subliniază parteneriatul strategic dintre România și Israel
- 13:50Negocieri SUA - Rusia la Moscova? Anunțul de ultimă oră al lui Vladimir Putin
- 13:15Oamenii lui Bolojan, activați împotriva lui Nicușor Dan. Florin Roman lansează noi amenințări cu suspendarea președintelui
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News