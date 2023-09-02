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Economie· 2 min citire

UE n-a fost convinsă să elimine pragul de 9,4% din PIB pentru pensii

UE n-a fost convinsă să elimine pragul de 9,4% din PIB pentru pensii

UE n-a fost convinsă să elimine pragul de 9,4% din PIB pentru pensii

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 2 sept. 2023, 09:24

Continuă tergiversările cu eliminarea procentului de 9,4% din PIB cheltuieli cu pensiile

Continuă tergiversările cu eliminarea procentului de 9,4% din PIB cheltuieli cu pensiile. Miniștrii români s-au întors de la Bruxelles așa cum ai plecat. Pentru că nu au reușit să-i convingă pe oficialii europeni. În plus, nici cu digitalizarea dosarelor de pensii nu stăm mai bine. Deși procesul ar fi trebuit terminat, contractele celor o mie de angajați au fost prelungite, pentru că mai au mult de muncă. Ceea ce înseamnă că și recalcularea pensiilor va fi amânată.

Miniștrii care s-au perindat la Bruxelles și chiar premierul Marcel Ciolacu nu au reușit să-i convingă pe oficialii europene să renunțe la pragul de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile.

Oficialii europeni n-au fost convinși de argumentele de la București, dar potrivit unor surse guvernamentale citate de Realitatea Plus miniștrii de resort vor continua să insiste pe acest scenariu.

Un argument ar fi că bariera de 9,4% care este inclusă în PNRR ar pune în pericol majorările de pensii programate și chiar anunțate. Mai mult, potrivit acelorași surse, dacă oficialii Comisiei Europene nu se vor răzgândi, vor exista bani pentru viitoarele majorări de pensii doar până în 2030.

Discuțiile pe acest subiect vor continua, iar de săptămâna viitoare se va deplasa la Bruxelles și o echipă de tehnici, pentru a oferi argumentele suplimentare privind eliminarea restricției de 9,4% din PNRR, a anunțat Realitatea Plus.



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