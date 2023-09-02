Advertising
Economie· 2 min citire
UE n-a fost convinsă să elimine pragul de 9,4% din PIB pentru pensii
UE n-a fost convinsă să elimine pragul de 9,4% din PIB pentru pensii
Continuă tergiversările cu eliminarea procentului de 9,4% din PIB cheltuieli cu pensiile
Citește și
- 12:53Amenzi de peste 550.00 de lei pe litoral. ANSVSA a închis sau suspendat activitatea a 12 unități
- 12:48Directorul Centralei Cernavodă: "Suntem la 7 zile de oprire, dacă nu se fac noi intervenții pe Dunăre”
- 11:03Facturi mai mari, după o vară de criză energetică. Bolojan pasează populației nota de plată pentru importurile costisitoare
- 10:59Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în iunie 2026. Energia, cel mai mare avans
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News