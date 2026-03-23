Tarifele la apă şi canalizare în România, în martie 2026. Diferențele între județe sunt colosale

Tarifele pentru serviciile de apă potabilă și canalizare variază considerabil între operatorii regionali din România, arată datele centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), valabile începând cu 1 martie 2026.

Potrivit tabelului publicat de autoritate, preţul total pentru serviciile de apă şi canalizare (fără TVA) depăşeşte 21 lei pe metrul cub în unele judeţe, în timp ce în altele se situează aproape la jumătate din acest nivel.

Cele mai ridicate tarife cumulate pentru apă potabilă şi canalizare sunt practicate de operatorii regionali din estul ţării. Pe primul loc se află Aquavas Vaslui, unde preţul total ajunge la 21,49 lei/mc fără TVA, rezultat dintr-un tarif de 12,32 lei/mc pentru apă şi 9,17 lei/mc pentru canalizare.

Pe locurile următoare se situează:

ApaVital Iaşi – 21,17 lei/mc (fără TVA);

Apa Serv Neamţ – 20,72 lei/mc (fără TVA);

Apa Târnavei Mari (Mediaş) – 20,31 lei/mc (fără TVA);

Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa – 20,24 lei/mc (fără TVA).

În aceste cazuri, nivelul ridicat al tarifelor este influenţat de investiţiile în infrastructură, costurile energetice şi particularităţile sistemelor de alimentare cu apă din fiecare regiune.

Tarife medii în marile oraşe

În multe judeţe, tarifele cumulate pentru apă şi canalizare se situează între 16 şi 18 lei pe metrul cub (fără TVA).

Printre exemple se numără:

Apă-Canal Ilfov – 17,10 lei/mc (fără TVA);

RAJA Constanţa – 17,08 lei/mc (fără TVA);

Vital Baia Mare – 17,06 lei/mc (fără TVA);

Aquabis Bistriţa-Năsăud – 16,92 lei/mc (fără TVA);

Aquaserv Târgu Mureş – 16,88 lei/mc (fără TVA).

De asemenea, Compania de Apă Arad practică un tarif total de 17,19 lei/mc, iar Apă-Canal Galaţi ajunge la 17,30 lei/mc, conform datelor ANRSC.

Unde sunt cele mai mici tarife

La polul opus se află operatorii regionali unde preţul total pentru apă şi canalizare este sub media naţională. Cel mai mic tarif cumulat din România este înregistrat în Ploieşti (Prahova), unde operatorul Apa Nova Ploieşti practică un tarif de 10,02 lei/mc fără TVA.

Pe locul al doilea se situează Bucureştiul, unde Apa Nova Bucureşti aplică un tarif de 10,43 lei/mc fără TVA, Capitala rămânând printre cele mai accesibile pieţe din ţară pentru serviciile de apă şi canalizare.

Podiumul celor mai mici tarife este completat de Chiajna (Ilfov), unde operatorul Veolia România Soluţii Integrate practică un tarif de 10,48 lei/mc fără TVA.

Aceste valori sunt semnificativ sub media naţională de aproximativ 15,81 lei/mc (apă şi canalizare, fără TVA), ceea ce arată diferenţe regionale importante între operatorii din România.

De ce diferă atât de mult preţurile

Specialiştii din sectorul utilităţilor explică diferenţele mari de tarife prin mai mulţi factori, inclusiv distanţa până la sursa de apă, costurile cu energia electrică necesară pompelor, dimensiunea reţelei şi nivelul investiţiilor realizate în infrastructură.