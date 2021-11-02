SCHIMBARE MAJORĂ pentru românii cu credite în FRANCI ELVEȚIENI. Ce se modifică de la 1 ianuarie

De anul viitor, împrumuturile în franci elveţieni vor fi raportate la un nou indice

De anul viitor, împrumuturile în franci elveţieni vor fi raportate la un nou indice, a anunțat marți Banca Naţională a României. Trecerea se va face automat, fără renegocierea contractelor.

BNR precizează că, prin acest act de punere în aplicare, Comisia Europeană a stabilit care sunt ratele de înlocuire pentru LIBOR CHF cu scadenţa la 1 lună, 3 luni, 6 luni şi 12 luni.

„Ca atare, de la data de 1 ianuarie 2022, referinţele la ratele LIBOR CHF cu maturităţi la 1 lună, 3 luni, 6 luni şi 12 luni, conţinute în contractele şi toate instrumentele financiare cu scadenţe după 1 ianuarie 2022, care se raportează la LIBOR CHF, încheiate de către instituţiile de credit din România cu toţi clienţii acestora”, se mai menţionează în comunicat.

Astfel, orice indice LIBOR va fi înlocuit de drept, în mod automat, în cadrul oricărui contract, cu noul indice de referinţă de înlocuire, FĂRĂ A FI NECESARĂ RENEGOCIEREA CONTRACTELOR , dacă părţile nu agreează în prealabil un alt indice de referinţă.

Sursa Realitatea Financiară