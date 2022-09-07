Plajele din Eforie Sud vor fi lărgite. Cât costă lucrările

La finalizarea lucrărilor se vor crea 50 de hectare noi de plajă și aproape 3 hectare de biodiversitate,

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos, a participat la Eforie Sud, la inaugurarea lucrărilor de înnisipare la lotul 5, din cadrul „Proiectului de protecție și reabilitare a litoratului românesc al Mării Negre în zona Eforie”.

„Inaugurăm astăzi acest lot care este extrem de important din punctul de vedere al protejării zonei costiere. Lucrările sunt, de fapt, lucrări de protejare a zonei de coastă, pentru că eroziunea macină încet-încet și distruge aceste zone de plajă care sunt folosite în scop turistic. Este o investiție pe termen lung, iar zeci de ani turiștii vor putea folosi aceste zone de plajă, zona costieră fiind proptejată prin aceste lucrări. Lucrările sunt unele de anvergură, iar costurile sunt pe măsură, acestea depășesc 600 de milioane de lei. Din punctul de vedere al Ministerului Mediului, componenta de protejare a biodiversității este foarte importantă, astfel încât se vor muta speciile care trebuie protejate, temporar, și vor fi readuse după finalizarea lucrărilor. Aceste specii autohtone, caracteristice zonei, trebuie protejate și componenta este finanțată, în cadrul proiectului, tot din fonduri europene.După finalizare, vom merge mai departe pe aceeași procedură de amenajare a plajei pe care am deschis-o și în zona Constanța-Mamaia. În acea zonă suntem în faza în care săptămâna viitoare se depune documentația finalizată de Ordinul Arhitecților pentru concursul internațional de soluții. Totodată, în această toamnă se va deschide licitația pentru proiectarea acestei amenajări și sper ca anul viitor deja să avem un câștigător care să gândească amenajarea zonei de plajă din Mamaia”, a declarat ministrul Tanczos Barna.Lucrările de înnisipare vor dura 12 săptămâni, termenul de predare fiind ianuarie 2023. După finalizarea lucrărilor din zona, se vor crea 50 de hectare noi de plajă și aproape 3 hectare de biodiversitate, unde trăiesc specii protejate precum „Donax trunculus” și „Donacilla cornea”.Totodată, întregul proiect va ocroti infrastructura socio-economică şi va reduce impactul negativ asupra populaţiei locale cauzate de eroziune pentru următorii 50 de ani.De asemenea, investiția ar urma să protejeze ecosistemele marine din Marea Neagră, Delta Dunării şi zona marină a acesteia, complexul Razelm-Sinoe, plaja scufundată de la Eforie Nord - Eforie Sud, Vama Veche - 2 Mai, Mangalia, Cap Aurora şi Costineşti - 23 August, prin reducerea riscului de deteriorare şi de pierdere a habitatelor în decursul aceleiaşi perioade.

Sursa: Realitatea de Constanta