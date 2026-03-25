O companie auto recheamă aproape 100.000 de vehicule electrice din cauza unor probleme la baterii

Producătorul auto Volkswagen recheamă aproape 100.000 de vehicule electrice, dintre care aproximativ 28.000 se află în Germania, din cauza unor probleme legate de modulele bateriilor, potrivit Autorităţii Federale pentru Transport Auto din Germania (KBA), citată de Reuters.

Notificările de rechemare vizează aproape 75.000 de vehicule din seria electrică ID. a Volkswagen, precum şi aproximativ 20.000 de modele Cupra Born produse între februarie 2022 şi august 2024.

Potrivit documentelor emise la începutul acestei luni, unele module din bateria de înaltă tensiune, care nu respectă specificaţiile, pot duce la reducerea autonomiei şi există, de asemenea, un risc de incendiu.

Vehiculele aduse în service vor primi o actualizare software, bateria de înaltă tensiune va fi inspectată, iar dacă este necesar vor fi înlocuite module individuale ale bateriei.

Publicaţia germană Focus a relatat prima despre această rechemare.