Guvernul pregătește înăsprirea legislației pentru exploatarea agregatelor minerale

Sursă: realitatea.net

Premierul Ilie Bolojan a dispus luni, într-o ședință de lucru la Palatul Victoria, intensificarea controalele în teren la operatorii care exploatează agregate minerale din albiile cursurilor de apă și înăsprirea legislației în scopul eliminării abuzurilor, instituirii unor mecanisme stricte de verificare și protejării resurselor naturale.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a crescut deja controalele exponențial pe acest domeniu și va lansa noi controale tematice pentru balastiere.



"Într-o ședință de lucru desfășurată astăzi (luni - n.r.), la Palatul Victoria, prim-ministrul a cerut Ministerului Mediului, Administrației Naționale a Apelor Române, Gărzii Naționale de Mediu și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon să lucreze, sub coordonarea Cancelariei prim-ministrului, la modificarea legislației, în baza unui calendar accelerat", se arată în comunicat.

Este un domeniu în care Ministerul Mediului are deja propuneri consolidate în urma rapoartelor lansate anul acesta, evidențiază sursa citată.



\"Coordonatele stabilite de premierul Bolojan au în vedere introducerea unei limite pentru durata licenței pentru realizarea amenajărilor piscicole și lacurilor de agrement, a suprafeței luciului de apă și a adâncimii la care se face exploatarea. De asemenea, este avută în vedere instituirea unor mecanisme stricte de verificare a respectării obligațiilor contractuale asumate de către operatorii economici la obținerea avizelor și/sau licențelor, inclusiv executarea garanțiilor financiare destinate refacerii mediului acolo unde nu au fost respectate obligațiile asumate de către operatorii economici\", se menționează în comunicat.

Actul normativ care va include aceste modificări legislative va fi aprobat cu prioritate de Guvern, specifică sursa citată.



\"Legislația va fi completată și de măsuri de control aplicate prin platforma Radarul Balastierelor, care va fi lansată de Ministerul Mediului, alături de inspectorul balastierelor, site care a fost lansat de o săptămână și are deja peste 30.000 de accesări\", conform comunicatului.



De asemenea, premierul Bolojan a cerut instituțiilor statului să colaboreze și să pună la dispoziție datele necesare pentru intensificarea controalelor în teren, având în vedere că potrivit analizei preliminare realizată de Apele Române, în ultimii 10 ani au fost emise peste 1.200 de avize de gospodărire a apelor pentru obiective declarate drept iazuri piscicole, însă mai puțin de 10% dintre acestea au fost finalizate ca atare.



\"Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a analizat situația exploatărilor de agregate minerale realizate sub pretextul amenajării de iazuri piscicole, pentru perioada 2015-2025. Potrivit datelor, în perioada 2015-2025 au fost emise peste 1.200 de avize de gospodărire a apelor pentru obiective declarate drept iazuri piscicole, însă mai puțin de 10% dintre acestea au fost finalizate ca atare\", precizează comunicatul Guvernului.

De asemenea, analiza ministerului arată că, prin autorizațiile emise pentru iazuri piscicole, au fost exploatate peste 230 de milioane de metri cubi de agregate minerale în perioada menționată, fenomenul este concentrat în mai multe bazine hidrografice, iar datele indică o corelare între amplasarea acestor exploatări și marile șantiere de infrastructură.



ANRMPSG va contribui cu informații și expertiză la modificarea legislației, în scopul protejării resurselor naturale și al respectării condițiilor pentru emiterea riguroasă a licențelor și avizelor de exploatare, evidențiază sursa citată.



La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan au participat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și reprezentanți ai Administrației Naționale a Apelor Române, Gărzii Naționale de Mediu și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.