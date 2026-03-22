Live TikTok
Economie· 1 min citire

Diaspora, cel mai mare investitor al României. Românii din străinătate finanțează țara mai mult decât străinii

22 mar. 2026, 17:59
Actualizat: 22 mar. 2026, 17:59
Diaspora, cel mai mare investitor al României. Românii din străinătate finanțează țara mai mult decât străinii

Diaspora, cel mai mare investitor al României. Românii din străinătate finanțează țara mai mult decât străinii

Articol scris de Daniel Onescu

Banii trimiși acasă de românii plecați în străinătate sunt mai mulți decât sumele pe care companiile străine le investesc în România, în afaceri sau fabrici. Doar anul trecut, românii plecați au trimis aproape 7 miliarde de euro în țară. Asta în timp ce străinii au investit în România doar 5,6 miliarde de euro.

În total, în ultimii ani, suma depășește 60 de miliarde de euro. Asta în condițiile în care aproximativ 5,7 milioane de români trăiesc în străinătate.

Chiar dacă au plecat, aceștia continuă să susțină economia țării, trimițând constant bani familiilor rămase acasă. Practic, diaspora a devenit unul dintre cei mai importanți investitori ai României.

Mai multe articole despre

bani diaspora romania, bani din diaspora, diaspora românească

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Economie