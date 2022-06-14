CULISELE STATULUI PARALEL. România, zguduită de prețurile la carburanți. Șoferii au ieșit în stradă

Și transportatorii sunt nemulțumiți și cer Guvernului plafonarea prețurilor la benzină și motorină

Prețurile de coșmar de la pompă ii scot pe românii în stradă. Mai multe benzinării din toata țară au fost blocate astăzi de oamenii revoltați. Benzina și motorina costă aproape dublu comparativ cu anul trecut și avem unele dintre cele mai mari prețuri din Europa. Asta desi la capitolul salarii sintem la coada clasamentului. Iar protestele nu se opresc aici. Nemulțumiți sunt și angajații benzinăriilor.

În semn de protest, în mai multe orașe din țară, inclusiv în capitală, șoferii au format cozi la pompe, unde au alimentat doar de câțiva lei. Acțiunea a fost organizată pe o rețea de socializare, iar în doar câteva zile a strâns sute de mii de reacții. Pe 15 iunie, șoferii sunt chemați să boicoteze benzinăriile și să nu alimenteze deloc.

Un alt protest este anunțat pentru 30 iunie, când toți șoferii sunt chemați în stradă.

Nemulțumiți sunt și angajații unei companii petroliere din țară, după ce conducerea a anunțat că va elimina o parte din drepturile prevăzute în contractul de muncă, printre care și tichetele de masă.

Odată cu scumpirea carburantilor a crescut și profitul benzinăriilor. Angajații acuză conducerea companiei că le-a refuzat creșteri salariale care ar costa lanțul de benzinării doar 240 de mii de euro în plus anual. Asta în contextul în care doar anul trecut, compania a înregistrat un profit de 350 de milioane de lei, în creștere cu 70 de milioane de lei față de anul anterior.

Toate acestea după ce combustibilii s-au scumpit cu aproape 40% în ultimul an.






