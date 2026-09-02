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Actualitate· 1 min citire
Vremea se schimbă radical, ploi și vijelii după valul de caniculă
Zilele caniculare vor alterna cu cele ploioase
Publicat2 sept. 2026, 08:50
SursăRealitatea.net
După valul de caniculă, vremea se răcește și sunt anunțate ploi în mai multe județe din țară. Prognoza completă pentru perioada următoare a fost prezentată de meteorologul de serviciu al ANM, Mihai Huștiu.
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