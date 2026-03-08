Un martor povestește exploziile violente din Teheran după atacul asupra infrastructurii petroliere: „Părea sfârșitul lumii”

Un martor prezent în capitala Teheran a descris scena ca fiind „ca și cum ar fi fost sfârșitul lumii”, după ce un atac asupra unor facilități critice din infrastructura petrolieră a provocat explozii uriașe care au zguduit orașul și au generat valuri de panică în rândul locuitorilor.

Potrivit relatărilor, deflagrațiile au fost puternice, iar fumul gros s-a ridicat pe cerul capitalei, forțând trecători și rezidenți să caute adăpost și să facă fotografii sau înregistrări care ulterior au fost distribuite pe rețelele sociale.

„Am simțit cum pământul vibra... erau lumini și zgomote pe care nu le mai auzisem niciodată”, a spus martorul, care a descris atmosfera de haos și confuzie în primele momente după impact.

Atacul a vizat instalații considerate esențiale pentru producția și distribuția de petrol, iar autoritățile locale au început imediat investigațiile pentru a stabili responsabilitatea și amploarea pagubelor produse.

În urma exploziilor, au fost înregistrate și pagube materiale semnificative, iar unele zone au fost evacuate de forțele de ordine din motive de siguranță.

Evenimentul a atras atenția comunității internaționale, iar lideri politici și experți în securitate au condamnat atacul, cerând o anchetă transparentă și o soluție diplomatică pentru a preveni escaladarea tensiunilor în regiune.

Autoritățile iraniene au transmis mesaje de calm și au anunțat că situația este sub control, însă locuitorii din zonele afectate au rămas profund afectați de intensitatea exploziei și de imaginile impresionante care au circulat imediat după incident.