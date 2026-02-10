Un bărbat a sărit la polițiști cu cuțitul și și-a agresat partenera

Scandal șocant la Constanța

Un caz șocant din Constanța a stârnit o amplă dispută pe rețelele sociale. Un bărbat a publicat imagini în care susține că ar fi fost agresat de polițiști veniți la ușa sa în urma unei sesizări de violență domestică. Ulterior, poliția a preciazat că bărbatul avea și un cuțin în mână. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional.

Bărbatul susține că intervenția polițiștilor ar fi fost abuzivă, însă imaginile îl surprind încercând să îi bruscheze pe agenți și să îi împiedice să verifice situația din interiorul locuinței. Clipul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, scrie Ziua de Constanța.

Potrivit unui alt cotidian local, Ziarul Amprenta, agresorul avea și un cuțit în mână. Cele 2 publicații au solicitat un punct de vedere oficial al IPJ Constanța.

În astfel de situații, legea prevede atribuții clare pentru polițiști în cazurile de violență domestică. Poliția poate intra în locuință fără acordul proprietarului dacă există suspiciunea rezonabilă că o persoană se află în pericol imediat. Agenții pot separa agresorul de victimă, pot evalua riscul pe loc și pot emite un ordin de protecție provizoriu valabil cinci zile, care poate include evacuarea agresorului, interdicția de apropiere sau interdicția de a contacta victima. De asemenea, polițiștii pot conduce persoana reclamată la secție pentru verificări și pot deschide dosar penal dacă faptele o impun.

Cazul rămâne în atenția autorităților, iar detalii suplimentare vor fi comunicate după finalizarea verificărilor.

Sursa: Realitatea de Constanta