Turcia propune armistițiu maritim în Marea Neagră, Rusia refuză coridorul pe lângă România

Publicat 20 oct. 2026, 20:58 Sursă newsweek

Turcia propune instituirea unui „armistițiu maritim” în Marea Neagră prin crearea a două coridoare separate pentru navele comerciale ale Ucrainei și Rusiei. Rusia refuză categoric planul, susținând că afectează interesele sale fundamentale.

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