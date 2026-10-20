Turcia propune instituirea unui „armistițiu maritim” în Marea Neagră prin crearea a două coridoare separate pentru navele comerciale ale Ucrainei și Rusiei. Rusia refuză categoric planul, susținând că afectează interesele sale fundamentale.
Conform planului prezentat de Ankara, navele ucrainene ar naviga spre Strâmtoarea Bosfor de-a lungul coastelor României și Bulgariei, în timp ce navele rusești ar folosi apele Georgiei și Turciei. Ambele părți s-ar angaja să se abțină de la atacurile asupra navelor comerciale ale celeilalte și să asigure securitatea rutelor desemnate.
Propunerea transmisă de Hakan Fidan
Potrivit ziarului turc Milliyet, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a transmis deja propuneri Rusiei și Ucrainei. Inițiativa vizează crearea unor rute de navigație sigure și renunțarea reciprocă la atacurile asupra navelor în Marea Neagră.
Această propunere este respinsă categoric de Moscova pe motiv că ar afecta interesele fundamentale ale Rusiei. Ankara încearcă, încă din luna august 2026, să ajungă la un acord privind siguranța navigației, solicitând atunci părților să ia măsuri pentru protejarea traficului maritim.
Poziția Rusiei și argumentele experților
Potrivit agenției Anadolu, Ministerul turc de Externe a înaintat părților o propunere privind instituirea unui „mecanism pentru declararea unei încetări a focului”. Moscova nu manifestă interes pentru inițiativă. Încă din luna august 2026, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a subliniat că Rusia nu intenționează să repete greșelile acordurilor anterioare.
Experții ruși consideră că Turcia are propriul interes pentru rutele propuse, având în vedere că ar obține venituri din trecerea navelor prin Bosfor și Dardanele, potrivit publicației Vzglyad. Fără o activitate intensă de transport maritim, Turcia nu va putea deveni un hub pentru gaze și un centru major pentru comerțul cu produse petroliere, un obiectiv important al statului turc.
Rusia susține că ruta propusă prin apele românești și bulgare ar putea fi folosită pentru aprovizionarea Forțelor Armate Ucrainene cu muniție și echipament militar. Experții ruși consideră că acordarea de concesii în această chestiune este neprofitabilă economic pentru Rusia.
Controlul asupra Mării Negre
Intenția armatei ruse este blocarea ieșirii Ucrainei prin Marea Neagră către restul lumii, motivat ca un răspuns la atacurile forțelor ucrainene asupra infrastructurii energetice a Rusiei.
Tkacenko susține că Europa a ignorat toate cererile Moscovei, motiv pentru care Rusia va continua să atace navele cu destinația Ucraina sau care sunt în interesul economic al țării în Marea Neagră.