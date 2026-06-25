Tragedia din Torino: BILETUL care poate dezvălui adevărul șocant din spatele crimei urmate de sinucidere

Noi detalii ies la iveală în cazul Mihaelei Belecciu, românca de 39 de ani din Torino care și-a ucis fiica de 13 ani înainte de a se sinucide. Potrivit Corriere della Sera, femeia a lăsat un bilet pentru fiica cea mare, cerându-i să verifice telefonul ei, fapt ce deschide noi posibilități legate de clarificarea motivelor care au stat la baza acestei tragedii.
Anchetatorii încearcă să afle acum ce informații se află în telefonul femeii, după ce aceasta i-a transmis fiicei celei mari: „Uită-te în telefonul meu”, oferindu-i și codurile de acces.
Familia crede că dispozitivul ar putea conține dovezi importante care să elucideze misterul în cazul acestei tragedii uriașe. „Ceva trebuie să fie în acel telefon. Vrem doar adevărul”, a declarat fratele femeii pentru Corriere della Sera.
„Era victima unei relații toxice”
Rudele susțin că starea psihică a Mihaelei Belecciu s-a degradat rapid după despărțirea de soț, plecat la muncă în Elveția.
„A încetat să-i mai trimită bani și i-a spus să nu-l mai caute”, au povestit membrii familiei. Aceștia au relatat despre un moment foarte dificil prin care a trecut femeia, după ce fostul ei soț i-ar fi trimis un selfie în care apărea alături de o altă femeie.
Potrivit acestora, Mihaela ar fi avut două tentative de sinucidere în ultimele luni, însă nu ar fi primit sprijinul necesar din partea sistemului medical italian.
„Am cerut ajutor și nimeni nu a venit”, spun rudele.
Ultimele ore înainte de tragedie
Cu o zi înainte de incident, femeia ar fi avut un nou conflict cu fostul soț, iar familia a încercat din nou să o interneze.
„Ni s-a spus că, de regulă, cei care anunță că se sinucid nu o fac”, afirmă rudele, care acuză autoritățile că nu au intervenit la timp, deși în locuință se afla și o minoră.
Ancheta continuă
Avocatul familiei, Maurizio Punturieri, verifică acum dacă instituțiile italiene au comis erori sau omisiuni.
„Nu căutăm vinovați cu orice preț, dar vrem să știm dacă se putea evita tragedia”, a declarat acesta pentru presa italiană.
Anchetatorii analizează telefonul Mihaelei Belecciu, în speranța că acolo se află răspunsurile la una dintre cele mai tulburătoare tragedii din comunitatea românească din Italia.