Traficanții de droguri din București nu mai au frică de nimeni. Momentul în care lovesc mașina agenților antidrog și rănesc 2 polițiști - VIDEO

Traficanții de droguri din București acționează tot mai agresiv

Traficanții de droguri din București acționează tot mai agresiv, după modelul cartelurilor din America Latină, și nu se mai tem nici de intervențiile poliției. Noi imagini filmate la o operațiune antidrog desfășurată în Ilfov surprinde momentul în care o acțiune de capturare a trei dealeri cunoscuți s-a transformat într-o confruntare violentă, în care traficanții au încercat să scape cu orice preț, inclusiv lovind în plin mașina agenților antidrog care îi urmăreau.

Imaginile surprinse în timpul intervenției arată momentul în care suspecții, aflați în posesia a aproximativ 4 kilograme de cocaină și 8 kilograme de hașiș, au forțat blocajul poliției și au încercat să fugă, punând în pericol viețile ofițerilor.

Potrivit surselor Realitatea Plus, cei trei traficanți reținuți sunt cunoscuți în lumea interlopă din București, iar drogurile pe care le transportau proveneau din America Centrală și de Sud, fiind introduse în Europa prin Spania, urmând să ajungă în cluburile de fițe.

Cei trei au fost reținuți și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.