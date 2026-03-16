Tensiuni între SUA și Europa: Trump cere implicare militară în Strâmtoarea Ormuz și lansează un avertisment dur

Președintele Donald Trump a lansat un avertisment către aliații Statelor Unite ale Americii care ezită să se implice militar în criza din Strâmtoarea Ormuz. Liderul american a sugerat că refuzul unor state de a interveni ar putea avea consecințe asupra viitorului NATO.

Trump a afirmat că, în opinia sa, alte țări ar trebui să se implice pentru a proteja una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial, mai ales după ce capacitatea militară a Iran ar fi fost slăbită.

„Acum că puterea de foc a Iranului a fost mult diminuată, cred că ar fi un lucru bun ca și alte state să intervină”, a declarat președintele american.

Liderul de la Washington a avertizat că lipsa unei reacții din partea aliaților ar putea afecta alianța nord-atlantică. Potrivit lui Trump, statele care beneficiază de comerțul ce tranzitează această rută ar trebui să contribuie la securizarea ei.

„Dacă nu va exista niciun răspuns sau dacă răspunsul va fi negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO. Este normal ca țările care beneficiază de mărfurile care trec prin strâmtoare să se asigure că nimic rău nu se întâmplă acolo”, a spus Trump.

În același timp, analiștii avertizează că situația din regiune rămâne extrem de delicată. Potrivit lui Yasmine Farouk, expert în cadrul International Crisis Group, există câteva scenarii care ar putea declanșa o escaladare majoră în Orientul Mijlociu.

Analista susține că statele din Golf ar putea fi împinse spre implicarea directă în conflict dacă un atac iranian ar provoca un număr mare de victime sau dacă ar viza infrastructuri critice, precum instalațiile de desalinizare a apei.

Deocamdată însă, potrivit acesteia, țările din regiune încearcă să evite implicarea directă în conflict și rezistă presiunilor de a intra în război.

Strâmtoarea Ormuz este considerată una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial, iar orice blocaj sau confruntare militară în această zonă ar putea avea efecte majore asupra piețelor energetice și asupra economiei globale.