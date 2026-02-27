Tânără de 23 de ani, angajată a unei clinici private din Constanța, găsită decedată. A fost deschisă o anchetă
O femeie în vârstă de 23 de ani, angajată a unei unități medicale private din Constanța, a murit joi dimineață, după ce i s-a făcut rău la locul de muncă. Polițiștii Secției 2 din cadrul Poliției Municipiului Constanța au fost sesizați prin 112 în jurul orei 08.20.
La sosirea echipajelor la fața locului, decesul tinerei a fost confirmat. Potrivit primelor verificări, nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpul acesteia.
Trupul neînsuflețit urmează să fie depus la Morga Cimitirului Central din Constanța, pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cauza exactă a morții. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs decesul.
