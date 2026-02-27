Șantierul Naval Mangalia, blocat de un protest spontan. Salariile nu au mai fost plătite de 60 de zile

Tensiuni la Șantierul Naval Damen Mangalia: Sute de angajați au declanșat un protest spontan vineri dimineață, după ce compania a eșuat din nou să achite salariile restante. Deși termenul limită pentru plata restanțelor de peste două luni era ziua de joi, banii nu au intrat în conturi, forțând lucrătorii să oprească lucrul.

Acest conflict de muncă izbucnește la doar o săptămână după ce Guvernul a adoptat, pe 19 februarie, o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Muncii. Actul normativ a fost creat special pentru a extinde protecția salariaților din companii aflate în insolvență sau concordat preventiv, având ca obiectiv prioritar deblocarea plății restanțelor financiare pentru mii de angajați de la Damen Mangalia și Liberty Galați.

Deși Executivul a garantat astfel plata drepturilor salariale, întârzierea banilor a generat noi tensiuni pe platforma navală. În acest context, Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul, a precizat că acțiunile de protest sunt departe de a se încheia, existând posibilitatea ca salariații să reia manifestațiile chiar de luni, săptămâna viitoare.

Istoria recentă a Șantierului Mangalia este marcată de instabilitate și tensiuni

Istoria recentă a șantierului naval de la Mangalia este marcată de instabilitate și tensiuni administrative, culminând cu intrarea în insolvență în iunie 2024. Declinul a început în 2018, după retragerea bruscă a investitorului sud-coreean Daewoo. La acel moment, pachetul de acțiuni a fost preluat de grupul olandez Damen, care deține și șantierul din Galați, printr-o structură de parteneriat atipică: Statul Român a redevenit acționar majoritar cu 51% (prin societatea Șantierul Naval 2 Mai, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei), în timp ce Damen a păstrat 49% din capital, dar a primit dreptul deplin de administrare a unității.

Această colaborare a fost însă marcată de numeroase divergențe între stat și partenerul privat. De-a lungul anilor, au apărut acuzații grave privind externalizarea profiturilor către grupul-mamă pentru a evita plata dividendelor către statul român, alături de scandaluri repetate legate de gestionarea numărului de angajați. Toate aceste tensiuni interne și probleme de management au contribuit la situația critică de astăzi, lăsând șantierul într-un blocaj financiar profund.