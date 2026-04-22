Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: ”Am propus continuarea cu un alt premier. PSD ar putea trece și în opoziție”

Sorin Grindeanu a declarat miercuri, după consultările cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni, că PSD a propus continuarea actului guvernamental cu un alt premier. Mai mult, liderul social-democrat a subliniat că partidul pe care îl conduce ”ar putea trece și în opoziție”.

„Noi am informat, așa cum știți, urmarea deciziei luate luni, punctele noastre de vedere. Am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile. Ne-am spus sau am expus în continuare că una dintre soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu un alt prim-ministru, urmare a votului de luni.

Totodată, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident că PSD-ul poate să treacă în… Partidul Social-Democrat poate să treacă în opoziție. Noi, de asemenea, nesusținând un guvern minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunțat.

Dincolo de viitoarea opoziție a PSD-ului, la putere sau în opoziție, și care cred că va fi clarificată în perioada următoare, evident că angajamentele internaționale pe care România le-a luat, indiferent de cine e prim-ministru sau indiferent de perioada în care s-au luat, că vorbim de PNRR sau că vorbim de lucrurile care țin de angajamente financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaționale, repet, indiferent de poziția PSD, la putere sau în opoziție, noi susținem respectarea acestor angajamente internaționale și cred că e un lucru care merită a fi spus.

