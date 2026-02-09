Resturi de dronă, găsite pe o plajă din Mamaia | VIDEO

Autoritățile au început o anchetă

Resturile unei drone au fost găsite, luni, pe o plajă din stațiunea constănțeană Mamaia.

"În seara zilei de 9 februarie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost sesizați cu privire la posibila existență a unor resturi aparținând unei drone aeriene, pe plaja din stațiunea Mamaia. Polițiștii de frontieră ajunși la fața locului au identificat resturi metalice, ce par a aparține unui aparat de zbor neidentificat. În cauză se efectuează cercetări în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța", transmite Garda de Coastă, citată de Radio România Constanța.

Resturile au fost ridicate de autorități pentru expertiză, în urma căreia se va stabili ce tip de dronă era și dacă avea sau nu încărcătură explozivă.

Apelul la 112 a fost dat de un trecător.

Ancheta a fost preluată de Serviciul Român de Informații.

Sursa: Realitatea de Constanta