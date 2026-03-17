Pompierii au extras cadavrul unei minore de 15 ani din apele Canalului Dunăre–Marea Neagră

Dispariția minorei, sesizată pe 21 ianuarie

Pompierii au recuperat, marți, trupul unei adolescente de 15 ani dispărute în urmă cu aproape două luni, din Canalul Dunăre–Marea Neagră, în zona ecluzei de la Agigea, a anunțat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”.

Efective ale ISU „Dobrogea” au intervenit la fața locului în urma unei sesizări cu privire la un posibil cadavru aflat în apele Canalului Dunăre–Marea Neagră .

„Degajare cadavru din mediul acvatic, din Canalul Dunăre Marea Neagră, zona Ecluza Agigea”, a transmis iniţial ISU „Dobrogrea”.

Potrivit anchetatorilor, minora, o elevă în vârstă de 15 ani, a fost dată dispărută de Poliţie după ce pe podul rutier de la Agigea au fost găsite obiecte ale acesteia, printre care și un rucsac.

Anchetatorii iau în calcul și ipoteza unei sinucideri, relatează Agerpres .

Familia minorei, din localitatea Moviliţa, a sesizat pe 23 ianuarie Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, după ce fata a plecat de acasă spre liceul din municipiul Constanţa, dar nu a mai ajuns.