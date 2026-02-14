Pârtiile de la Sinaia, luate cu asalt de turiști, în prima zi a vacanței elevilor șI Valentine's Day. Nu mai sunt locuri în parcare - FOTO
Pârtiile de la Sinaia, luate cu asalt de turiști, în prima zi a vacanței elevilor șI Valentine's Day. Nu mai sunt locuri în parcare - FOTO
Aglomerație în prima zi a vacanței intersemestriale a elevilor. Circa 2.500 de vizitatori au ajuns sâmbătă pe domeniul schiabil din Sinaia, unde aproape 20 de pârtii sunt deschise și funcționale, potrivit datelor furnizate de Transport Urban Sinaia.
Aglomerație în prima zi a vacanței intersemestriale a elevilor. Circa 2.500 de vizitatori au ajuns sâmbătă pe domeniul schiabil din Sinaia, unde aproape 20 de pârtii sunt deschise și funcționale, potrivit datelor furnizate de Transport Urban Sinaia.
Afluxul mare de turiști a dus la ocuparea completă a parcării de la gondolă, la Cota 1.000, încă de la primele ore ale dimineții. În plus, majoritatea monitorilor de schi nu mai au locuri disponibile, pe fondul vacanței elevilor.
Agitație specifică de weekend se înregistrează și pe alte domenii schiabile din Valea Prahovei, precum Kalinderu (Bușteni), Sorica și Cazacu (Azuga), unde condițiile de zăpadă atrag la rândul lor numeroși pasionați ai sporturilor de iarnă.
Printre pârtiile accesibile se numără Lăptici 1 și 2, Soarelui 1 și 2, Floare de Colț, Panoramic, Dorului 1 și 2, Cocora, Genune, Călugărul 1–3, Vâlcel, Variantă, Drumul de Vară, Târle și Carp. Ultimele două sunt pârtii negre, recomandate exclusiv schiorilor avansați, avertizează administratorii domeniului.
Citește și:
- 21:47 - Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
- 21:42 - George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
- 20:33 - „Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
- 20:12 - Războiul din Iran, la un pas de o nouă escaladare: SUA caută să atragă în conflict și alte forțe
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News