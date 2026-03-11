ONU critică dur declarațiile lui Trump: „Discursul urii rasiste” poate alimenta intoleranța

Reprezentanți ai Organizația Națiunilor Unite au criticat recent declarațiile făcute de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, susținând că unele dintre afirmațiile sale pot fi interpretate drept „discurs al urii rasiste” și pot contribui la amplificarea intoleranței.

Potrivit unor experți ai ONU în domeniul drepturilor omului, retorica politică care stigmatizează anumite grupuri etnice sau religioase poate avea efecte grave în societate, deoarece riscă să legitimeze discriminarea și chiar să încurajeze acte de violență.

Oficialii organizației au subliniat că liderii politici au o responsabilitate majoră în modul în care se exprimă public, deoarece declarațiile lor pot influența comportamentul unei părți importante a populației.

Reacția ONU vine în contextul unor comentarii făcute de Donald Trump în timpul unor apariții publice recente, comentarii care au generat controverse atât în Statele Unite ale Americii, cât și pe plan internațional.

Administrația de la Washington nu a oferit deocamdată un răspuns oficial la criticile venite din partea Organizației Națiunilor Unite, însă susținătorii lui Trump afirmă că declarațiile sale au fost scoase din context sau interpretate greșit.

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că limbajul politic agresiv sau discriminatoriu poate contribui la creșterea tensiunilor sociale, mai ales în perioade marcate de conflicte și polarizare politică.