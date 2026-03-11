Anca Alexandrescu: „Nu vreau să expunem România în acest moment”

Tocmai ce citeam acum că documentul a fost secretizat la cererea Pentagonului, e un document care înțeleg că are 2 pagini, membrii comisiilor de apărare vor avea acces la el. Eu am fost de la începutul războiului din Iran foarte echilibrată și foarte reținută. Sunt reținută în continuare, pentru că nu cunosc conținutul acestui document.

Nu ne rămâne decât să mergem pe buna credință a președintelui României, indiferent de numele lui, și să considerăm că ceea ce ne-a spus este corect. Sunt foarte îngrijorată, pentru că am aceeași poziție pe care am avut-o și în legătură cu războiul din Ucraina, nu este războiul nostru. Sigur, trebuie să ne respectăm toate parteneriatele, este foarte bine că în România sunt baze NATO, baze americane, pentru că ne-am îngrijorat atunci când au anunțat americanii că își retrag militarii din România, acum vor veni înapoi o parte dintre militari, însă eu am aceeași direcție pe care am avut-o de la început. Eu nu sunt un om al războiului, sunt un om al păcii. Rămân în continuare o susținătoare a lui Donald Trump, dar eu nu vreau război, vreau pace.

M-a scandalizat reacția președintelui Traian Băsescu în această dimineață, care îi dădea sfaturi clovnului național, ce ar trebui să facă și cum să negocieze. Păi ar fi trebuit să negocieze domnul Traian Băsescu atunci când a semnat acel parteneriat în 2005, să pună anumite condiții. Nu a făcut lucrul acesta, deci este ultimul care să dea ordine și indicații în acest moment. În rest, o să vedem ce se întâmplă în Parlament, am văzut reacțiile și de o parte și de cealaltă, aș prefera să rămânem echilibrați, nu vreau să facem rău României în relația cu nimeni, nu vreau să expunem România în acest moment, dar atâta timp cât în Turcia am văzut un refuz de la nivelul lui Erdogan, care a cerut să se apeleze la căi diplomatice să se oprească acest război care riscă să arunce în flăcări Orientul Mijlociu definitiv, sunt reținută.

Nu mă bucur, sunt îngrijorată, dar vreau să fim echilibrați și să privim lucrurile așa cum sunt. Nu vreau să speriem oamenii, sunt un om al păcii, vreau să facem tot ce se poate posibil pentru ca România să rămână departe de orice război, indiferent că este Ucraina sau Iran, să ne respectăm obligațiile conform parteneriatelor pe care le avem, dar în primul rând să avem grijă de cetățenii României. Asta am spus de la început, asta voi spune în continuare.

Sunt informații care vin și de o parte și de cealaltă, noi va trebui să aducem la cunoștința publicului corect aceste informații și publicul să își tragă singur concluziile. Nu am fost noi cei care am comentat jocuri pe calculator și au speriat oamenii, așa cum s-a întâmplat cu războiul din Ucraina, și în continuare o să fim la fel de echilibrați și de acum înainte.