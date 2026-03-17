Actualitate

O persoană a murit după ce a căzut de la înălțime dintr-un bloc din Constanța

17 mar. 2026, 13:24
Actualizat: 17 mar. 2026, 13:24
O persoană a murit după ce a căzut de la înălțime dintr-un bloc din Constanța

O persoană a murit după ce a căzut de la înălțime dintr-un bloc din Constanța

Articol scris de Realitatea de Constanta

Un incident grav a avut loc în municipiul Constanța, pe strada Suceava, unde o persoană ar fi căzut de la înălțime, dintr-un bloc de locuințe.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Constanța, evenimentul s-a produs la blocul T8. La fața locului au intervenit echipaje de ambulanță și pompieri.

Intervenția este în desfășurare

Intervenția autorităților este în curs, iar, din primele date, persoana ar fi decedat. Circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite, notează presa locală.

Citește și:

Mai multe articole despre

persoana cazuta etaj constanta

