O casă a fost mistuită de flăcări în județul Constanța. Locatarii au reuși să se autoevacueze

Un incendiu puternic a avut loc în noaptea de marți spre miercuri la o casă din Palazu Mare
Un incendiu puternic a avut loc în noaptea de marți spre miercuri la o casă din Palazu Mare, județul Constanța.
A ars o casă pe o suprafaţă de 300 de metri pătraţi, dar patru adulţi şi patru copii au reuşit să iasă la timp.
ISU Constanţa a intervenit, în noaptea de marţi spre miercuri, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o casă în Palazu Mare, str. Alexandru Sahia, scrie focussexpres.ro
La sosirea echipajelor, casa ardea generalizat pe o suprafaţă de 300 mp cu posibilitatea de propagare la locuinţele din jur.
Două persoane din casa vecina au fost evaluate medical însă au refuzat transportul la spital.
Din casa care a ars s-au autoevacuat 4 adulţi şi 4 copii.
Pompierii au reuşit să stingă focul, dar au ars casa şi toate bunurile materiale din interior, suprafata totala afectata fiind de 300 mp.
