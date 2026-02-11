O casă a fost mistuită de flăcări în județul Constanța. Locatarii au reuși să se autoevacueze

Un incendiu puternic a avut loc în noaptea de marți spre miercuri la o casă din Palazu Mare

Un incendiu puternic a avut loc în noaptea de marți spre miercuri la o casă din Palazu Mare, județul Constanța.

A ars o casă pe o suprafaţă de 300 de metri pătraţi, dar patru adulţi şi patru copii au reuşit să iasă la timp.

ISU Constanţa a intervenit, în noaptea de marţi spre miercuri, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o casă în Palazu Mare, str. Alexandru Sahia, scrie focussexpres.ro

La sosirea echipajelor, casa ardea generalizat pe o suprafaţă de 300 mp cu posibilitatea de propagare la locuinţele din jur.

Două persoane din casa vecina au fost evaluate medical însă au refuzat transportul la spital.

Din casa care a ars s-au autoevacuat 4 adulţi şi 4 copii.

Pompierii au reuşit să stingă focul, dar au ars casa şi toate bunurile materiale din interior, suprafata totala afectata fiind de 300 mp.