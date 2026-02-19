O bacterie comună ar putea avea legătură cu boala Alzheimer

Semnal de alarmă tras de specialiști

Un studiu recent sugerează că o bacterie comună, cunoscută pentru rolul său în infecţiile respiratorii, ar putea fi asociată cu declinul cognitiv şi cu boala Alzheimer.

Bacteria studiată este Chlamydia pneumoniae , o bacterie implicată frecvent în pneumonii şi sinuzite, care a mai fost identificată anterior în creierele persoanelor cu boala Alzheimer, scrie Sci Tech Daily.

Echipa de la Centrul Medical Cedars-Sinai, din SUA, a analizat prezenţa bacteriei în retină, ţesutul nervos situat în partea posterioară a ochiului, responsabil de formarea imaginilor.

Analiza a inclus probe de ţesut ocular şi cerebral recoltate post-mortem de la 104 persoane. Unele aveau diagnostic de boală Alzheimer, altele prezentau deficit cognitiv uşor, iar restul nu aveau tulburări cognitive cunoscute.

Cercetătorii au identificat o asociere semnificativă între prezenţa

Chlamydia pneumoniae

în retină şi creier şi existenţa unui diagnostic de Alzheimer.

Concentraţiile mai mari ale bacteriei au fost corelate cu un declin cognitiv mai sever.

Persoanele purtătoare ale unor variante ale genei APOE, cunoscute pentru asocierea cu un risc crescut de boală Alzheimer, au prezentat, de asemenea, niveluri mai ridicate ale bacteriei în ţesuturi.

Pentru a explora posibilele efecte biologice ale bacteriei, cercetătorii au realizat experimente pe neuroni cultivaţi în laborator şi pe modele animale. În aceste sisteme, infecţia cu Chlamydia pneumoniae a fost asociată cu inflamaţie accentuată, declin cognitiv mai pronunţat şi o creştere a morţii celulelor nervoase.

Totodată, prezenţa bacteriei a fost corelată cu cantităţi mai mari de proteină beta-amiloid în creier, proteină cunoscută pentru acumularea sa patologică în boala Alzheimer.

Autorii subliniază că rezultatele nu demonstrează o relaţie cauzală directă, ci indică o legătură puternică între infecţia bacteriană, inflamaţie şi procesele neurodegenerative. În acest context, Chlamydia pneumoniae este descrisă ca un potenţial factor care amplifică procesele deja existente, nu ca un declanşator unic al bolii.

Studiul, publicat de jurnalul Nature Communications, mai sugerează că retina ar putea reflecta modificări patologice cerebrale, ceea ce susţine interesul pentru utilizarea investigaţiilor oculare ca metode neinvazive de evaluare a riscului de boală Alzheimer. Această posibilitate nu a fost însă testată direct în cadrul cercetării.

Sursa: Realitatea Medicala