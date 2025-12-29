Ministerul Educației clarifică: nu dispar 30.000 de posturi din școli, ci se reorganizează normele didactice

Ministerul Educației și Cercetării a transmis că informațiile privind desființarea a aproximativ 30.000 de posturi din învățământul preuniversitar

Ministerul Educației și Cercetării a transmis că informațiile privind desființarea a aproximativ 30.000 de posturi din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2025–2026 sunt incorecte și rezultă dintr-o interpretare greșită a datelor din sistem.

Potrivit instituției, cifrele vehiculate se referă la posturi ocupate prin angajări pe perioadă determinată, în regim de plată cu ora, contracte valabile exclusiv pe durata cursurilor școlare și care nu sunt raportate în perioadele de vacanță. În fiecare an, aceste posturi dispar temporar din statistici și sunt reînființate la începutul noului an școlar, în funcție de necesarul de ore.

În anul școlar curent, numărul posturilor la plata cu ora a scăzut de la aproximativ 30.000 la circa 16.000, însă diferența nu a fost eliminată, ci redistribuită în normele profesorilor titulari și suplinitori.

Reprezentanții ministerului subliniază că nu este vorba despre o reducere masivă de personal, ci despre o reorganizare firească a normelor didactice, iar informațiile privind desființarea a zeci de mii de posturi „nu reflectă realitatea din sistemul de învățământ”.