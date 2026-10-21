Luca Niculescu, discuții cu premierul Bulgariei despre securitatea Mării Negre. De ce este importantă implicarea Turciei

Premierul României, Luca Niculescu, a discutat miercuri, 21 octombrie, cu omologul său bulgar, Rumen Radev, despre consolidarea cooperării bilaterale și măsurile necesare pentru protejarea navigației în Marea Neagră.
Cei doi oficiali au convenit să se întâlnească în perioada următoare pentru a continua dialogul privind provocările de securitate din regiune.
În cadrul convorbirii telefonice, șeful Guvernului de la București a subliniat că România și Bulgaria trebuie să își coordoneze mai bine acțiunile și să colaboreze inclusiv cu Turcia, în contextul deteriorării situației de securitate din bazinul Mării Negre.
România și Bulgaria vor să consolideze cooperarea
Luca Niculescu a anunțat discuția într-un mesaj publicat pe platforma X. Potrivit premierului, convorbirea a vizat modalitățile prin care cele două țări își pot întări coordonarea în cadrul Parteneriatului Strategic româno-bulgar.
„Am avut o conversaţie telefonică foarte bună cu prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev. Am discutat modalităţi de a consolida coordonarea noastră strânsă, în cadrul Parteneriatului nostru Strategic, pentru a face faţă provocărilor actuale de securitate şi conectivitate din regiunea Mării Negre. Am salutat recenta iniţiativă a preşedintelui român, Nicuşor Dan, de a aduce în discuţie cu aliaţii NATO situaţia din ce în ce mai deteriorată din Marea Neagră.
Trebuie să lucrăm împreună şi cu Turcia pentru a asigura securitatea navigaţiei în Marea Neagră”, a transmis premierul.
Discuțiile au loc pe fondul preocupărilor privind siguranța transportului maritim și riscurile de securitate generate de războiul din Ucraina.
Ce rol ar putea avea Turcia
Turcia este unul dintre statele riverane Mării Negre și un aliat NATO, alături de România și Bulgaria. Implicarea sa în cooperarea regională este importantă pentru coordonarea măsurilor de securitate și pentru protejarea rutelor maritime.
Cele trei țări colaborează deja în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, cunoscut sub denumirea MCM Black Sea. Inițiativa urmărește identificarea și neutralizarea minelor marine care pot pune în pericol navigația comercială.
Mesajul lui Niculescu nu anunță însă un nou acord trilateral și nici măsuri concrete deja adoptate în urma convorbirii. Premierul a subliniat necesitatea cooperării cu Turcia, fără să prezinte un calendar sau un plan operațional detaliat.
Ce au convenit cei doi premieri
La finalul discuției, Luca Niculescu și Rumen Radev au convenit să se întâlnească în viitorul apropiat pentru a continua consultările și coordonarea dintre cele două guverne. Data și locul întrevederii nu au fost anunțate.
Convorbirea cu premierul Bulgariei a avut loc în prima zi de mandat a noului Guvern de la București. Niculescu a salutat, de asemenea, inițiativa președintelui Nicușor Dan de a aduce în atenția aliaților NATO deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră.
Cooperarea dintre România, Bulgaria și Turcia ar putea avea un rol important în protejarea navigației comerciale și în gestionarea riscurilor de securitate din regiune, însă pașii concreți urmează să fie clarificați în cadrul discuțiilor viitoare.