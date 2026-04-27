Jocuri de noroc ilegale, descoperite de polițiști în Mamaia Sat

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au desfășurat, în noaptea de 23 spre 24 aprilie, o acțiune în zona Mamaia Sat, orașul Năvodari, în urma căreia au descoperit o activitate ilegală de organizare a jocurilor de noroc.

Intervenția a avut loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, fiind pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la un imobil suspectat că era folosit pentru astfel de activități fără autorizație.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat în flagrant infracțiunea de organizare de jocuri de noroc fără licență, faptă prevăzută de O.U.G. 77/2009. Două persoane sunt bănuite că ar fi organizat ilegal jocuri de tip poker și rummy într-un spațiu special amenajat, potrivit cugetliber.ro .

La fața locului au fost găsite 15 persoane care participau la jocuri. În urma percheziției, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri cu valoare probatorie, precum și suma de 55.000 de lei, reprezentând banii pariați de participanți.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al polițiștilor criminaliști. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.